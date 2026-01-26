Посольство Филиппин предупреждает филиппинцев о визовых махинациях в Монголии

- Монголия, происшествия
В прошлый четверг посольство Филиппин в Пекине предупредило филиппинцев в Монголии о незаконных вербовщиках и подчеркнуло, что преобразование туристической визы или безвизового режима в рабочую визу строго запрещено. Об этом сообщает MiddleAsianNews.
В своем уведомлении посольство напомнило филиппинцам, что безвизовый режим на 21 день предназначен исключительно для туристических целей, и что въезд в Монголию с целью трудоустройства в рамках этой программы является незаконным.
«Не верьте посредникам, обещающим легкую конвертацию визы по прибытии. Это ложь и нарушение закона. Вы рискуете быть депортированным и потерять свои деньги», — говорится в предупреждении.
В посольстве подчеркнули, что филиппинцы, намеревающиеся работать в Монголии, должны сначала заключить трудовой договор и получить рабочую визу на Филиппинах, прежде чем отправляться в путь.
«Если вы хотите работать, вы должны оформить контракт и рабочую визу на Филиппинах до вылета в Монголию. Не дайте себя обмануть. Соблюдайте закон», — добавлено в заявлении.