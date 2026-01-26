Вольфганг Амадей Моцарт в Монголии

CentralAsia (MNG) -

В ознаменование 270-летия со дня рождения великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта Монгольский филармонический симфонический оркестр исполнит произведения Вольфганга Амадея Моцарта 27 января 2026 года. Дирижировать концертом будет известный австрийский дирижер Маттиас Флетцбергер.

Программа:

Увертюра «Cosi fan tutte» Концерт для фагота с оркестром бемолем мажор, K. 191/186e Симфония № 36 до мажор, K. 425 «Линц»

Маттиас Флетцбергер (родился в 1965 году в Вене) — австрийский дирижер и пианист, исполнитель классической музыки.

Маттиас Флетцбергер

Маттиас Флетцбергер родился в Вене и в возрасте 5 лет поступил в Венский университет музыки и исполнительских искусств. В 12 лет он завоевал первый приз на Австрийском юношеском конкурсе «Jugend musiziert» и был принят в концертный класс Ханса Графа, где получил диплом с отличием. Среди его других учителей были Бруно Зайдльхофер, Татьяна Николаева, Жак Рувье, Николь Анрио-Швайцер и Леон Флейшер. Еще будучи студентом, Флетцбергер завоевал призы на международных фортепианных конкурсах, включая конкурсы Бузони, Рубинштейна и Бёзендорфера.

По рекомендации Рольфа Либермана и Элизабет Шварцкопф Флетцбергер начал вторую карьеру в качестве оперного дирижера. Он работал репетитором в Зальцбурге и в Пражской государственной опере, музыкальным руководителем оперных постановок на Венском фестивале, а также капельмейстером в театре Санкт-Галлена. После нескольких лет работы генеральным директором Софиенсале – старейшей и крупнейшей в Вене площадки для культурных мероприятий, где он представлял разнообразную программу оперных, музыкальных и театральных представлений, а также гала-концертов, корпоративных мероприятий, вечеринок и клубных вечеринок, он решил вернуться на сцену классической музыки.

С 2008 года Флетцбергер снова выступает как дирижер и пианист (солист, аккомпаниатор песен и пианист камерной музыки). В 2011 году Deutsche Grammophon выпустил CD/DVD альбом Violin in Motion, включающий аранжировки известных балетов Лидии Байх и Маттиаса Флетцбергера. Его североамериканский дебют в качестве дирижера состоялся в январе 2013 года в рамках концертной серии «Приветствие Вене» в Монреале и Квебеке.

В 2017 и 2018 годах он совместно с театральным и кинопродюсером Сельчуком Кара разработал музыкальную концепцию оперы «Очарование Вагнера» для австрийского тенора Андреаса Шагера; мировая премьера состоялась в Праге в сотрудничестве с Народным театром Праги в октябре 2018 года. С 2018 по 2020 год он был дирижёром первой южнокорейской постановки «Кольца Нибелунга» Вагнера в Сеульском центре искусств, режиссёром которой выступил Ахим Фрейер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения