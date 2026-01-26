Казахстан проводит открытую политику в отношении монгольских инвесторов

Монголо-казахстанское сотрудничество в развитии свободных зон и специальных экономических зон выйдет на новый стратегический уровень

В рамках рабочего визита в Республику Казахстан делегация во главе с заместителем премьер-министра Монголии Ганхуягом Хассуурь провела официальную встречу с министром промышленности и строительства Казахстана Ерсаином Нагаспаевым.

В настоящее время в Казахстане действуют 17 специальных экономических зон, в рамках которых реализовано 532 промышленных проекта, принесших в общей сложности 11,9 триллиона тенге (приблизительно $25.3 млрд) дохода от производства и 656,6 миллиарда тенге (приблизительно $1.4 млрд) налоговых поступлений в государственный бюджет. Они также подчеркнули, что запланированная реализация 337 новых инвестиционных проектов наглядно демонстрирует стабильность и реальную экономическую отдачу от специальных экономических зон.

В ходе встречи казахстанская сторона подробно представила опыт, накопленный с 2019 года в развитии свободных зон и специальных экономических зон двух стран, их правовую базу, институциональную организацию, модель управления и эксплуатации, планирование инфраструктуры, механизмы привлечения инвестиций, а также реализацию государственно-частного партнерства, и обменялась мнениями.

Представители Казахстана отметили свою открытую политику по отношению к монгольским инвесторам и выразили заинтересованность в создании благоприятной и стабильной среды для монгольских инвесторов в особой экономической зоне Казахстана и за ее пределами.

Одновременно стороны договорились о возможности дальнейшей локализации решений на основе опыта эффективной институциональной модели и системы управления Казахстана в области реформ политики развития свободных зон и специальных экономических зон в Монголии.

В ходе встречи заместитель премьер-министра Монголии Ганхуяг Хассуурь подчеркнул важность эффективного использования возможностей, предоставляемых Евразийским экономическим союзом, для углубления сотрудничества между двумя странами, а также снижения нетарифных барьеров для внешней торговли в проектах, реализуемых в рамках свободных зон и специальных экономических зон.

В этом контексте он предложил наладить сотрудничество в областях стандартизации, аккредитации и лабораторной деятельности для улучшения взаимного признания и координации оценки соответствия.

