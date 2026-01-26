Монголия и Казахстан стремятся увеличить товарооборот до $500 млн

CentralAsia (MNG) -

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с заместителем премьер-министра Монголии Ганхуягом Хассуурь.

Жумангарин поздравил своего коллегу с назначением на высокий государственный пост и подчеркнул важность Монголии как партнера в азиатском регионе. Он отметил, что двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении и доверии, а торгово-экономические связи составляют основу партнерства, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на казахстанские СМИ.

Было отмечено, что президенты двух стран поставили перед собой цель в среднесрочной перспективе увеличить двусторонний товарооборот до $500 млн. Обе стороны выразили уверенность в достижении этой цели путем расширения спектра взаимных поставок, запуска совместных проектов и постепенного устранения торговых и административных барьеров.

Для дальнейшего укрепления торговых связей Казахстан планирует направить торговую миссию в Монголию с целью установления прямых деловых контактов, демонстрации промышленного потенциала, свободных экономических зон и экспортного потенциала страны.

В качестве перспективной области сотрудничества было отмечено сельское хозяйство, при этом обсуждались вопросы расширения экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции, поставок ветеринарных вакцин и возможной локализации их производства в Монголии.

В период с января по ноябрь 2025 года товарооборот достиг $121.5 млн (+5,5%), включая $113 млн экспорта из Казахстана и $8.6 млн импорта из Монголии.

Казахстан в основном экспортирует в Монголию табачную продукцию, рапс, хлеб, муку, кондитерские изделия, продукты питания, масличные культуры, двигатели и машиностроительную продукцию.

В число импортируемых из Монголии товаров входят мясо и мясные продукты, кашемир, обувь, ковры и изделия из шерсти.

Ганхуяг подчеркнул стратегическую роль Казахстана как регионального партнера Монголии. Он выразил уверенность в активизации двустороннего сотрудничества в текущем году, а также подчеркнул роль Казахстана как связующего звена между Монголией и странами Центральной Азии. Он предложил создать совместную рабочую группу для выявления и устранения нетарифных барьеров.

Монгольская сторона также выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в области стандартизации, ветеринарной защиты и животноводства.

По итогам встречи стороны подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения