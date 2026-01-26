Монгольский Банхар дебютировал на Всемирной выставке собак и стал чемпионом Филиппины

CentralAsia (MNG) -

В честь своего 50-летия PCCI запускает первые ежегодные Филиппинские выставки собак (Philippine Circuit Dog Shows) — международное мероприятие, цель которого — собрать лучших собак со всего мира для многодневных соревнований.

На Филиппинах проходит крупнейшее в Азии шоу — Philippine Circuit Shows 2026, которое состоится с 21 по 25 января 2026 года в SMART Araneta Coliseum, Кесон-Сити. В нем принимают участие 12 собак всех пород и 16 международных судей. Одна из наших собак породы Банхар, по кличке Myangan naiz Demuul заявлен ​​на участие. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

PCCI классифицирует всех собак на 10 групп в зависимости от выполняемых задач и видов работ.

Команда продемонстрировала свои традиционные монгольские гэры (юрты), рассказала об истории собаки породы Банхар и надела национальную одежду, что привлекло внимание не только любителей собак, но и судей соревнований.

Myangan naiz Demuul стал чемпионом Филиппины и чемпионом группы.

