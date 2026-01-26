Прогноз погоды в Монголии на февраль

CentralAsia (MNG) - Департамент метеорологического и экологического анализа представляет прогноз погоды на февраль 2026 года.

В западных аймаках средняя температура воздуха в этом месяце примерно соответствует среднемноголетнему показателю по всему региону, количество осадков ниже среднемноголетнего показателя в аймаках Баян-Өлгий, Увс, Ховд, Завхан и западной части Говь-Алтая, и примерно соответствует среднемноголетнему показателю в других аймаках.

На графике показана динамика изменения температуры воздуха и количества осадков.

В начале месяца в большинстве регионов температура будет на 1–3 °C выше, чем в среднемноголетнем показателем за несколько лет.

Однако в начале и середине второго десятилетия, а также в начале третьего десятилетия в большинстве регионов ожидается похолодание на 1–5 °C по сравнению со среднемноголетним показателем. В середине и в конце третьего десятилетия в большинстве регионов ожидается потепление по сравнению со среднемноголетним показателем, а в оставшуюся часть периода ожидается температура около среднего уровня.

В середине первого десятидневного периода в некоторых районах ожидается небольшой снегопад, а в некоторых районах — во втором и начале третьего десятидневного периода. В середине третьего десятидневного периода в большинстве районов возможны снегопады, сильный ветер, снежные ливни и метели.

На территориях Центральных аймаков в этом месяце средняя температура воздуха ниже среднемноголетнего показателя в аймаках Булган, Сэлэнгэ, Төв, восточный Хубсугул, Архангай и северо-восточный Өвөрхангай, а в других районах примерно соответствует среднемноголетнему показателю. Количество осадков также выше среднемноголетнего показателя в большинстве аймаков Хубсугул, Булган, Сэлэнгэ, Төв и северо-восточный Архангай, а в других районах примерно соответствует среднемноголетнему показателю.

Динамика изменения температуры воздуха и количества осадков показана на рисунке 8. Хотя в начале месяца в большинстве регионов дневные температуры повысятся, а похолодания будут менее интенсивными, ожидается, что с конца первых десяти дней до середины и конца вторых десяти дней температура будет на 1–5 °C ниже среднемноголетнего показателя. Однако в середине и в последние третьих десять дней потеплело, а в остальное время по всей стране температура оставалась примерно на уровне среднемноголетних показателей.

В конце первых десяти дней, а также в начале и середине вторых и третьих десяти дней в большинстве районов ожидаются сильные осадки, сопровождающиеся снегом, сильным ветром и возможными снегопадами.

В восточных аймаках. В этом месяце средняя температура воздуха, как ожидается, будет ниже среднемноголетнего показателя по всему региону (рис. 10), с осадками, близкими к среднемноголетним показателем, в южной части Сухбаатара и снегопадами выше среднемноголетнего показателя в других районах. Динамика температуры воздуха и осадков показана на рисунке 9. Хотя в начале месяца днем ​​будет теплее, а в большинстве районов умеренно холодно, ожидается, что к концу первых 10 дней, в начале и середине вторых 10 дней, а также в начале третьих 10 дней температура будет на 1–5 °C ниже среднемноголетнего показателя.

Однако в середине и в последние десять дней третьего периода потеплеет, а в остальное время года температура по всему региону будет примерно среднемноголетнего показателя. Осадки ожидаются в конце первых десяти дней, в середине и в последние десять дней второго и в середине третьего периода, с выпадением снега в большинстве районов, сильным ветром и возможностью снегопадов и метелей.

В аймаках Гоби в этом месяце средняя температура воздуха, как ожидается, будет ниже среднемноголетнего показателя в районах Дундговь, северной части Дорноговь и Говьсумбэр, и примерно на уровне среднемноголетнего показателя в других регионах (рис. 2). Ожидается, что количество осадков будет выше среднемноголетнего показателя в аймаке Говьсумбэр и примерно на уровне среднемноголетнего показателя в других регионах.

В начале месяца в большинстве районов температура на 1–4 °C выше среднемноголетнего показателя.

Однако в начале и середине вторых десяти дней, а также в начале третьих десяти дней в большинстве регионов ожидается температура на 1–3 °C ниже среднемноголетнего показателя, в середине вторых десяти дней, а также в середине и конце третьих десяти дней в большинстве регионов ожидается температура выше среднемноголетнего показателя, а в остальное время года она будет около среднемноголетнего показателя.

