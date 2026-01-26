Венесуэла освободила десятки политзаключенных
- Азия и мир, политика
- 8:37, 26 января 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщает, что власти страны освободили из тюрем по всей стране в субботу не менее 80 человек под давлением США, пишет BBC.
Глава организации Альфредо Ромеро заявил, что правозащитники уточняют личности тех, кто был освобожден.
Это последняя группа заключенных, освобожденных с тех пор, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В минувшую пятницу временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в общей сложности было освобождено более 600 заключенных, но Foro Penal утверждает, что эта цифра завышена.
Среди тех, кто вышел на свободу и чьи личности были подтверждены ранее, есть представители венесуэльской оппозиции, а также пять граждан Испании.
