Венесуэла освободила десятки политзаключенных

CentralAsia (CA) -  Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщает, что власти страны освободили из тюрем по всей стране в субботу не менее 80 человек под давлением США, пишет BBC.

Глава организации Альфредо Ромеро заявил, что правозащитники уточняют личности тех, кто был освобожден.

Это последняя группа заключенных, освобожденных с тех пор, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В минувшую пятницу временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в общей сложности было освобождено более 600 заключенных, но Foro Penal утверждает, что эта цифра завышена.

Среди тех, кто вышел на свободу и чьи личности были подтверждены ранее, есть представители венесуэльской оппозиции, а также пять граждан Испании.

