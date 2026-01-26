Зеленский: позиция Украины по территориям не изменилась, а на компромисс должны быть готовы все стороны — и американская тоже

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США, которые в пятницу и субботу состоялись в Абу-Даби, передает «Би-би-си».

Во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким Зеленский сказал, что в ОАЭ стороны обсуждали план окончания военных действий из 20 пунктов и «проблемные вопросы» (план был разработан Вашингтоном в конце прошлого года, а позже неоднократно дорабатывался).

«Проблемных вопросов было очень много. Их стало меньше. И уже достаточно долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашей страны», — заявил президент Украины.

При этом Зеленский дал понять, что позиция Украины по территориальному вопросу не изменилась. «Все знают нашу позицию. Мы воюем за свою страну, за свое», — сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что Украина ждет гарантий безопасности от США и Европы, которые, по его словам, «дают возможность конкретной даты окончания этой войны».

«Для нас гарантии безопасности прежде всего — это двухсторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки. Документ готов на 100%, мы ждем от партнеров готовности: даты и места, когда мы его подпишем», — заявил он.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф говорил, что документ о гарантиях безопасности практически готов, однако остается согласовать один важный вопрос.

Зеленский отметил, что США пытаются найти решение для прекращения конфликта, и заявил, что возможный компромисс должен быть принят всеми сторонами.

«Американцы пытаются найти компромисс. Мы идём на то, что мы общаемся в трёхстороннем формате. Это такие первые шаги для того, чтобы найти тот самый компромисс. Но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона тоже», – сказал Зеленский.