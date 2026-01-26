Зимний шторм в США: в 24 штатах ввели режим ЧС, наблюдаются блэкауты и транспортный коллапс

CentralAsia (CA) - Из-за шторма, который принес в США сильнейшие снегопады и морозы, режим чрезвычайной ситуации объявлен в 24 штатах, сообщает «Би-би-си».

В воскресенье были отменено более 10 тысяч авиарейсов, еще более 930 рейсов задержаны из-за непогоды.

На сайте, фиксирующем отключения электричества в США, сказано, что сейчас без света остались уже более 1 млн абонентов, больше всего — в южных штатах Теннесси, Миссисипи, Луизиане и Техасе.

Сильные снегопады прогнозируются на обширной территории — от долины реки Огайо до северо-востока США. На юге страны в результате обледенения рвутся линии электропередач и ломаются деревья.

Жители пострадавших регионов, особенно северных районов Техаса, говорят, что улицы превратились в катки.

Как сообщает CNN, по меньшей мере семь человек погибли на фоне обрушения аномальных морозов.

Власти 24 штатов, включая Арканзас, Джорджию, Техас, Северную Каролину и Южную Каролину, объясняют, что ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы заранее подготовиться к масштабным работам по ликвидации последствий и восстановлению, которые неизбежно понадобятся после прохождения шторма.

По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся все воскресенье и в ночь на понедельник, после чего ожидается рекордно продолжительный период сильных холодов, ледяных дождей и порывистого ветра. Все это значительно осложняет работу чрезвычайных служб.

«Снег и мокрый снег будут продолжаться до следующей недели, а повторное замерзание сделает поверхности скользкими и опасными для вождения и ходьбы в обозримом будущем», — сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).

Как ожидается, более 200 млн американцев столкнутся с последствиями аномальных погодных условий.

По данным Национальной метеорологической службы США, шторм пройдет через большую часть страны и будет иметь разрушительные последствия.

Американские транспортные ведомства, включая администрации аэропортов в нескольких крупных городах, предупредили о неминуемом коллапсе в сообщении.

Полки продовольственных магазинов по всей стране стремительно опустели, жители многих районов готовятся к тому, что в ближайшие дни могут оказаться отрезанными от внешнего мира в своих домах.

По данным службы прогноза осадков Национальной метеорологической службы США (NWS), регионы, где может выпасть более 30 см. снега, простираются от Колорадо через Западную Вирджинию до Бостона.

В отдельных районах северо-восточного Нью-Джерси и юго-востока штата Нью-Йорк, включая город Нью-Йорк, ожидается от 25 до 36 см снега. Также сильные снегопады пришли в Мемфис, Нэшвилл, Вашингтон (округ Колумбия), Балтимор и Филадельфию.

«К раннему утру понедельника самые интенсивные погодные явления уже пройдут, хотя осадки могут продолжаться в течение дня», — заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

Он также отметил, что помимо значительного снежного покрова, жителей города ждут «сильные холода».

«Это будет не просто снег. Этот шторм принесет с собой интенсивный холод — продолжительный период крайне низких температур, который сохранится на протяжении всей следующей недели», — сказал Мамдани.

По словам Мамдани, в выходные город задействовал тысячи работников санитарных служб, 700 машин для разбрасывания соли и более двух тысяч снегоуборочных машин.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп распорядился, чтобы государственные служащие, проживающие и работающие в северных округах штата и не задействованные в ликвидации последствий шторма, работали из дома до вторника.

Губернатор Вирджинии Эбигейл Спэнбергер еще в субботу обратилась к жителям штата с просьбой подготовиться к шторму, который в данный момент уже накрыл обширные районы штата.

«Пожалуйста, используйте эти последние часы, чтобы подготовиться: убедитесь, что у вас есть одеяла, тепло и запасы еды, чтобы пережить этот шторм», — сказала Спэнбергер. — И каждый житель Вирджинии должен воздержаться от поездок как минимум до утра понедельника».

Президент Дональд Трамп написал в субботу в своей соцсети Truth Social: «Мы будем продолжать следить за ситуацией и поддерживать связь со всеми штатами, которые находятся на пути этого шторма. Будьте осторожны и не замерзайте!»

Тем временем в Канаде также установились низкие температуры, а в понедельник в восточных и атлантических регионах ожидается снегопад.

