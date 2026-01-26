экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Ирана назвал ложью данные Time о гибели 30 тыс. человек во время протестов

CentralAsia (CA) -  Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал ложью информацию журнала Time о том, что число жертв во время протестов в Иране 8 и 9 января может достигать 30 тыс. человек. Заявление Багаи опубликовано в соцсети Х.

Time ссылается на двух высокопоставленных чиновников Минздрава Ирана. Базирующаяся в США правозащитная организация HRANA приводит другие оценки. По ее информации, число погибших составляет 5,5 тыс. Расследуются еще 17 тыс. неподтвержденных случаев.

Протесты в Иране начались 28 декабря — после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники требовали смены политического режима. Власти исламской республики подтвердили гибель 3,1 тыс. протестующих. О подавлении беспорядков власти Ирана объявили 21 января.

