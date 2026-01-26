На Филиппинах затонул паром с более чем 350 пассажирами: погибли 15 человек, десятки пропали без вести

CentralAsia (CA) - Паром с более чем 350 людьми на борту затонул на юге Филиппин. Погибли 15 человек, спасены как минимум 317 пассажиров, еще 43 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает местный телеканал GMA News со ссылкой на губернатора провинции Басилан Мужива Хатамана.

Судно следовало из Замбоанги на остров Джоло в провинции Сулу. На борту были 332 пассажира и 27 членов экипажа.

По словам представителей береговой охраны, вероятно, на пароме возникли технические неполадки. Командующий береговой охраной Ромель Дуа сообщил Associated Press, что судно затонуло после полуночи 26 января почти в 2 км от островного поселения Балук-Балук в провинции Басилан. Туда первоначально доставили многих выживших.

Пока причина крушения парома неизвестна, будет проведено расследование.