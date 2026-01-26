экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Завершен плановый ремонт одного из выносных причальных устройств терминала КТК
CentralAsia (KZ) -  На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) завершен плановый ремонт одного из выносых причальных устройств. Он начался еще до атаки беспилотников на терминал, в результате которой было повреждено другое причальное устройство.

В минувшую среду на отремонтированном устройстве были проведены гидроиспытания грузовой системы, далее на подводном нефтепроводе водолазами открыт оконечный манифольд. В воскресенье осуществлена постановка танкера для перевалки нефти, сообщили в КТК.

Таким образом, в настоящее время отгрузка нефти на терминале ведется в штатном режиме через два причальных устройства.

