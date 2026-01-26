На неделе в Узбекистане местами ожидаются дожди с переходом в снег

CentralAsia (UZ) - После нескольких дней с плюсовой температурой на этой неделе в Узбекистане вновь ожидается ухудшение погоды, хотя и не такое сильное, как на предыдущей неделе.

По данным Узгидромета, в понедельник по стране будет без осадков, температура воздуха днём составит +5…+10 градусов Цельсия. Лишь по Каракалпакстану и северным районам Навоийской области местами возможен снег.

27−28 января с территории России произойдёт вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы, местами пройдут осадки (дождь с переходом в снег).

29−30 января эта воздушная масса сместится на восток, по центральным и восточным районам республики местами возможен небольшой снег.

Температура в ближайшие дни будет постепенно понижаться ночью до −2…−5 градусов, днём — до −3…+2, по северу ночью — до -8…−13 градусов, днём — до -3…−8.

Местами возможен туман. В горных районах лавиноопасно.

В столице в понедельник без осадков, температура воздуха днём составит +7…+9 градусов.

Во вторник к вечеру возможен дождь, 28−29 января временами пройдут осадки (дождь с переходом в снег). К 29 января температура понизится ночью до -1…−3 градусов, днём — до 0…+2.

В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер западный 3−8 м/с