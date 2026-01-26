На большей части Казахстана в ближайшие дни ожидается снег

CentralAsia (KZ) - С 27 по 29 января под влиянием южного циклона, который, смещаясь на восток, охватит большую часть Казахстана, ожидается снег, на юге и юго-востоке – дождь со снегом, метели, гололед и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

Между тем под влиянием антициклона на северо-западе, севере и в центре страны будет преимущественно без осадков.

В западных и северных областях сохранится морозная погода с температурой воздуха ночью -20-35°С, но постепенно ожидается повышение температуры ночью на западе и севере до -7-20°С, днем до -2-12°С. А в центре, на востоке и юго-востоке республики, наоборот, прогнозируется понижение температуры до -3-18°С, в горных районах -15-23°С, днем до 0-7°С, в горных районах -8-15°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения