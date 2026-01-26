экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Из-за оползня в Индонезии погибли 17 человек

CentralAsia (CA) -  В Индонезии оползень обрушился на деревню в провинции Бандунг на западе Явы. Погибли 17 человек, сообщает AFP со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий. Без вести пропавшими числятся около 80 человек.

Спасательная операция с участием нескольких тысяч человек продолжается третий день. Оползень завалил обломками жилые кварталы и вынудил десятки людей покинуть дома. Спасатели вынуждены действовать осторожно из-за вероятности нового оползня — грунт неустойчив из-за продолжающихся дождей.

