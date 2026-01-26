Делегация ТЮРКПА принимает участие в сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Манаме

CentralAsia (CA) - Делегация Парламентской ассамблеи тюркских государств во главе с генеральным секретарем организации Рамилем Хасаном принимает участие в 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая проходит с 24 по 28 января 2026 года в Манаме (Королевство Бахрейн).

Как сообщили в ТЮРКПА,емроприятие проводится под темой «Роль азиатских парламентов в укреплении межкультурного и межцивилизационного диалога в Азии: возможности, вызовы и будущие пути» и направлено на расширение межпарламентского диалога и сотрудничества в азиатском регионе.

В пленарной сессии участвуют около 190 парламентариев и представителей международных организаций из 27 стран. В числе участников — спикеры и вице-спикеры парламентов государств-членов АПА, а также руководители международных организаций.

Рамиль Хасан выступит с обращением на сессии. Также на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.

Генерального секретаря TURKPA сопровождают его заместитель Мухаммет Алпер Хаяли и руководитель протокольной службы Ядигар Маммадов.