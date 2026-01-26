экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Делегация ТЮРКПА принимает участие в сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Манаме

CentralAsia (CA) -  Делегация Парламентской ассамблеи тюркских государств во главе с генеральным секретарем организации Рамилем Хасаном принимает участие в 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, которая проходит с 24 по 28 января 2026 года в Манаме (Королевство Бахрейн).

Как сообщили в ТЮРКПА,емроприятие проводится под темой «Роль азиатских парламентов в укреплении межкультурного и межцивилизационного диалога в Азии: возможности, вызовы и будущие пути» и направлено на расширение межпарламентского диалога и сотрудничества в азиатском регионе.

В пленарной сессии участвуют около 190 парламентариев и представителей международных организаций из 27 стран. В числе участников — спикеры и вице-спикеры парламентов государств-членов АПА, а также руководители международных организаций.

Рамиль Хасан выступит с обращением на сессии. Также на полях мероприятия запланирован ряд двусторонних встреч.

Генерального секретаря TURKPA сопровождают его заместитель Мухаммет Алпер Хаяли и руководитель протокольной службы Ядигар Маммадов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com