Число жертв при крушении парома на юге Филиппин выросло до 18

CentralAsia (CA) - Число жертв крушения парома Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин выросло до 18. Об этом сообщил телеканал GMA News.

По данным телеканала, всего спасены 317 человек. Пропавшими без вести числятся 24 человека. По словам выживших, в момент крушения судна море было спокойным. Как ранее писало AFP, всего на борту находились 342 пассажира.

Trisha Kerstin 3 потерпел крушение у берегов острова Пилас в ночь на 26 января. Паром направлялся из города Замбоанга на остров Холо. Причины аварии выясняются. По информации береговой охраны, судно не было перегружено.