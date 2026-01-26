экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЕС проголосовал за полный отказ от российского газа в 2027 году
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Совет Евросоюза согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Запрет на поставки в ЕС трубопроводного газа будет введен с 30 сентября 2027 года.

«Данный регламент является ключевым этапом на пути к достижению цели программы REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российской энергетики», — заявили в пресс-службе Евросовета.

Документ согласован на министерской встрече в понедельник, притом что против выступили Словакия и Венгрия, передает Reuters.

Проект плана был представлен в начале декабря 2025 года. Согласно документу, в исключительных случаях члены ЕС смогут продлить срок использования российского газа до 31 октября 2027 года — если запасы в их хранилищах будут ниже требуемого уровня заполнения.

