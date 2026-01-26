Цена золота впервые в истории преодолела отметку 5000 долларов за унцию

Изображение сгенерировано Gemini

CentralAsia (CA) - Цена золота на мировых биржах 26 января впервые в истории поднялась выше отметки 5000 долларов за унцию на фоне растущей геополитической напряженности, пишет Reuters. Драгоценный металл на мировых биржах торговался утром в понедельник по 5029 долларов за унцию.

Эксперты, отмечает агентство, прогнозируют, что цена золота, к покупке которого инвесторы традиционно обращаются в периоды нестабильности, продолжит расти. Среди основных причин аналитики выделяют эскалацию трений между Соединенными Штатами и НАТО по поводу Гренландии и продолжающегося конфликта России с Украиной.

На спрос на золото, пишет Reuters, повлияла и угроза США ввести 100% тариф на импорт из Канады, если эта страна подпишет торговое соглашение с Китаем.

В 2025 году, напоминает Reuters, цена золота выросла на 64% на фоне смягчения денежно-кредитной политики США, спроса со стороны ЦБ Китая и высоким интересом инвесторов к драгметаллам.

Bloomberg в январе подсчитал, что с начала российско-украинского конфликта в 2022 году стоимость золотых резервов Центробанка РФ выросла более чем на 216 миллиардов. На золото, по оценке агентства, приходится около 43% резервов Банка России, тогда как до начала большой войны с Украиной его доля достигала 21%.

Россия — один из крупнейших в мире производителей золота. Однако доступ драгоценного металла из РФ на международные рынки ограничен из-за санкций, введенных после начала войны.