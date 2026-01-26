Дипломаты за год вернули из США почти 700 находившихся там нелегально узбекистанцев

CentralAsia (UZ) - С конца января прошлого года, когда Дональд Трамп официально стал президентом Соединенных Штатов Америки и усилил борьбу с нелегальной миграцией, и по сегодняшний день в Узбекистан вернулись почти 700 граждан республики. В течение календарного года дипломаты обеих стран организовали 11 депортационных рейсов из США в Ташкент, передает «Газета.uz» со ссылкой на репортаж информационного агентства «Дунё».

О последнем, 11-м таком рейсе сообщалось на прошлой неделе. Тогда на родину вернулись 44 узбекистанца. Причем им пришлось проделать долгий путь — они летели более суток, совершив несколько посадок, в том числе в аэропортах Армении и Румынии.

Как уточнили дипломаты, многие узбекистанцы на протяжении длительного времени находились в миграционных центрах США, поскольку пытались пересечь границу Штатов незаконно.

Один из молодых людей, вернувшихся домой, рассказал, что поехал за океан из любопытства и под влиянием рассказов других граждан. Расходы на переезд составили $23 тысячи. Хотя, как утверждает мигрант, он знаком с соотечественниками, отдавшими за путешествие и $80 тысяч.

Мужчина добавил, что он добирался из Узбекистана до Мексики почти месяц. Самым сложным был участок, проходивший через леса и безлюдные тропы. Оказавшись в Америке, иностранец сразу был водворен в центр временного содержания, где провел три месяца.

«Некоторые люди находятся в этих центрах годами. Это тяжелое испытание, которое ломает морально и физически. Мой совет тем, у кого есть друзья или знакомые, которые говорят, что зарабатывают огромные деньги и зовут туда, — не верьте им. Реальность совсем другая. Даже если вы доберетесь туда через Мексику, найти работу, оформить документы и просто устроиться в жизни крайне сложно», — сказал мигрант.

Как передает информагентство, узбекистанцы, прилетевшие в Ташкент, выразили благодарность правительству Узбекистана за помощь в возвращении на родину.

Позднее «Дунё» опубликовало информацию, что сотрудники посольства Узбекистана в США посетили центры временного содержания граждан Кэролайн и Фармвилль в штате Вирджиния. Дипломаты встретились с находящимися за решеткой соотечественниками, изучили условия их содержания: состояние здоровья, питание и другие бытовые вопросы.

Мигранты рассказали, что их задержали в связи с нелегальным въездом в США, против большинства из них ведется судебное разбирательство по депортации. Узбекистанцы попросили дипломатов оказать содействие в их скорейшем возвращении на родину.

Представители посольства в свою очередь, принимая во внимание изменения в иммиграционной политики Соединенных Штатов, настоятельно рекомендовали гражданам центральноазиатской республики, находящимся за рубежом, оформлять легальное проживание в стране пребывания и строго соблюдать местные законы.