Опубликован рейтинг сильнейших армий мира Global Firepower

- Кыргызстан, политика
- 17:50, 26 января 2026
- Просмотров: 2197
CentralAsia (KG) - Вооруженные силы Кыргызстана заняли 109-е место из 145 в рейтинге военной мощи 2026 года портала Global Firepower (GFP).
Для вычисления индекса военной мощи оценивают более 60 факторов, в том числе финансовую ситуацию в стране, ее географическое расположение и логистические возможности. Global Firepower (GFP) - рейтинг, который составляется с 2005 года, входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира.
Согласно данным GFP, военный бюджет Кыргызстана составляет $654 млн.
Как сообщается в рейтинге, среди стран Центральной Азии, Узбекистан занял 53-е место (ранее занимал 58-е место), Казахстан – 58-е место (ранее занимал 57-е место), Туркменистан – 78-е место (ранее занимал 77-е место), Таджикистан – 100 (ранее занимал 108-е место) и Кыргызстан – 109 (ранее занимал 105-е место).
Полный рейтинг:
- Соединенные Штаты
- Россия
- Китай
- Индия
- Южная Корея
- Франция
- Япония
- Великобритания
- Турция
- Италия
- Бразилия
- Германия
- Индонезия
- Пакистан
- Израиль
- Иран
- Австралия
- Испания
- Египет
- Украина
- Польша
- Тайвань
- Вьетнам
- Таиланд
- Саудовская Аравия
- Швеция
- Алжир
- Канада
- Сингапур
- Греция
- Северная Корея
- Аргентина
- Нигерия
- Нидерланды
- Мьянма
- Мексика
- Бангладеш
- Португалия
- Норвегия
- ЮАР
- Филиппины
- Малайзия
- Колумбия
- Ирак
- Дания
- Швейцария
- Эфиопия
- Финляндия
- Чили
- Перу
- Венесуэла
- Румыния
- Узбекистан
- Объединенные Арабские Эмираты
- Чехия
- Марокко
- Венгрия
- Казахстан
- Ангола
- Азербайджан
- Бельгия
- Болгария
- Сербия
- Демократическая Республика Конго
- Куба
- Судан
- Австрия
- Шри-Ланка
- Словакия
- Беларусь
- Катар
- Эквадор
- Хорватия
- Иордания
- Бахрейн
- Кувейт
- Албания
- Туркменистан
- Тунис
- Ливия
- Парагвай
- Боливия
- Камбоджа
- Кения
- Чад
- Оман
- Сирия
- Литва
- Танзания
- Новая Зеландия
- Словения
- Мозамбик
- Монголия
- Ирландия
- Грузия
- Гватемала
- Уругвай
- Йемен
- Камерун
- Таджикистан
- Армения
- Латвия
- Гондурас
- Мали
- Зимбабве
- Эстония
- Уганда
- Берег Слоновой Кости
- Кыргызстан
- Люксембург
- Замбия
- Гана
- Южный Судан
- Северная Македония
- Доминиканская Республика
- Никарагуа
- Республика Конго
- Ливан
- Эритрея
- Нигер
- Афганистан
- Намибия
- Мавритания
- Непал
- Лаос
- Сенегал
- Буркина-Фасо
- Черногория
- Сальвадор
- Ботсвана
- Мадагаскар
- Габон
- Босния и Герцеговина
- Исландия
- Панама
- Молдова
- Сомали
- Бенин
- Косово
- Сьерра-Леоне
- Либерия
- Суринам
- Центральноафриканская Республика
- Белиз
- Бутан