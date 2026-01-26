Опубликован рейтинг сильнейших армий мира Global Firepower

CentralAsia (KG) - Вооруженные силы Кыргызстана заняли 109-е место из 145 в рейтинге военной мощи 2026 года портала Global Firepower (GFP).

Для вычисления индекса военной мощи оценивают более 60 факторов, в том числе финансовую ситуацию в стране, ее географическое расположение и логистические возможности. Global Firepower (GFP) - рейтинг, который составляется с 2005 года, входит в сеть Military Factory, которая предоставляет данные о вооружении стран мира.

Согласно данным GFP, военный бюджет Кыргызстана составляет $654 млн.

Как сообщается в рейтинге, среди стран Центральной Азии, Узбекистан занял 53-е место (ранее занимал 58-е место), Казахстан – 58-е место (ранее занимал 57-е место), Туркменистан – 78-е место (ранее занимал 77-е место), Таджикистан – 100 (ранее занимал 108-е место) и Кыргызстан – 109 (ранее занимал 105-е место).

Соединенные Штаты Россия Китай Индия Южная Корея Франция Япония Великобритания Турция Италия Бразилия Германия Индонезия Пакистан Израиль Иран Австралия Испания Египет Украина Польша Тайвань Вьетнам Таиланд Саудовская Аравия Швеция Алжир Канада Сингапур Греция Северная Корея Аргентина Нигерия Нидерланды Мьянма Мексика Бангладеш Португалия Норвегия ЮАР Филиппины Малайзия Колумбия Ирак Дания Швейцария Эфиопия Финляндия Чили Перу Венесуэла Румыния Узбекистан Объединенные Арабские Эмираты Чехия Марокко Венгрия Казахстан Ангола Азербайджан Бельгия Болгария Сербия Демократическая Республика Конго Куба Судан Австрия Шри-Ланка Словакия Беларусь Катар Эквадор Хорватия Иордания Бахрейн Кувейт Албания Туркменистан Тунис Ливия Парагвай Боливия Камбоджа Кения Чад Оман Сирия Литва Танзания Новая Зеландия Словения Мозамбик Монголия Ирландия Грузия Гватемала Уругвай Йемен Камерун Таджикистан Армения Латвия Гондурас Мали Зимбабве Эстония Уганда Берег Слоновой Кости Кыргызстан Люксембург Замбия Гана Южный Судан Северная Македония Доминиканская Республика Никарагуа Республика Конго Ливан Эритрея Нигер Афганистан Намибия Мавритания Непал Лаос Сенегал Буркина-Фасо Черногория Сальвадор Ботсвана Мадагаскар Габон Босния и Герцеговина Исландия Панама Молдова Сомали Бенин Косово Сьерра-Леоне Либерия Суринам Центральноафриканская Республика Белиз Бутан

