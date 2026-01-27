«Тэмээн дээрээс наран ойрхон»: В южной Монголии прошел фестиваль верблюдов. Фото

В воскресенье в южном аймаке Монголии, Дундговь, прошел фестиваль верблюдов «Тэмээн дээрээс наран ойрхон» («Со спины верблюда солнце ближе»), призванный популяризировать туризм и передать культуру верблюдоводства будущим поколениям. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Фестиваль верблюдов, организованный под эгидой президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, проводится Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также канцелярией губернатора аймака.

Сотни погонщиков верблюдов и сами верблюды со всей кочевой страны приняли участие в двухдневном фестивале, проходившем в центре аймака Мандалговь.

В программу фестиваля вошли верблюжьи скачки, верблюжье поло, верблюжий парад, стрельба из лука с верблюдов, эстафетные верблюжьи гонки и выставка верблюжьей продукции.

На фестивале также был представлен самый высокий верблюд Монголии, ростом 3 метра и 6 сантиметров.

Все иностранные послы Монголии также приняли участие в фестивале и проявили интерес.

Согласно переписи скота, в 2025 году популяция верблюдов в Монголии превысила 501 000 особей.

Дундговь расположен на юге этой азиатской страны, примерно в 240 км от столицы Улан-Батора.

