Украинский богатырь во второй раз завоевал Кубок Императора

CentralAsia (MNG) -

Молодой украинский борец положил конец доминированию монголов в японском сумо, как сообщает MiddleAsianNews. Ранее мы сообщали, что 21-летний украинец «голубоглазый самурай» завоевал Кубок Императора победив монгольского йокодзуну и заслужил звание озэки.

21-летний украинский рикиси Аонисики во второй раз завоевал Кубок Императора.

Родившийся и выросший в Виннице Даниил Явгусишин первенствовал в токийском Дворце сумо «Кокугикане», одержав двенадцать побед в «основное время» Хацу басё и одолев четвертого маэгасира Запада Атамифудзи в дополнительном суперфинальном поединке.

Аонисики повторил достижение 89-летней давности легендарного Футабаяма, добившись юсё на двух турнирах подряд сначала как свежеиспеченный сэкивакэ, а затем как син-озэки.

В марте Аонисики выйдет на Хару басё как цунатори (претендент на титул йокодзуна).

Во время подготовки к Январскому турниру новому озэки очень мешали «медные трубы». От тренировок отвлекали многочисленные интервью, приглашения на съемки, официальные мероприятия и неофициальные встречи со спонсорами. Однако Аонисики, справившись с «общественной работой», сумел набрать к соревнованиям оптимальную форму - и вновь продемонстрировал высококлассное сумо с опорой на низкую стойку.

Аонисики был настолько уверен в собственных силах, что пренебрег приметой, сменив маваси в разгаре победной серии. Последние поединки «голубоглазый самурай» проводил, облачаясь в черный боевой пояс, полученный во время Хацу басё от ояката Адзигава. Этот симэкоми Аминисики носил в конце своей богатырской карьеры. Примерив бесценный подарок, Аонисики решил, что будет грешно откладывать его в долгий ящик.

Отвечая на последний вопрос интервью по горячим следам у дохё: - «Чего Вы хотите сейчас больше всего?», Даниил Явгусишин, не задумываясь, ответил: - «Поделиться радостью с моим наставником».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения