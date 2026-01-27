Служебные собаки обнаруживают 30–40% изъятых наркотиков на воздушной границе

CentralAsia (MNG) -

Центр подготовки поисковых собак Главного таможенного управления в международном аэропорту имени Чингисхана работает неустанно. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Созданный в 1993 году, этот тренировочный центр в настоящее время насчитывает 53 собаки; шесть из них работают в международном аэропорту, помогая защищать границы Монголии, проверяя багаж пассажиров и выявляя наркотические и психотропные вещества.

Наранбадрах Болдбаатар, руководитель Центра подготовки поисковых собак, заявил, что таможенные собаки-ищейки, в первую очередь малинуа, немецкая овчарка и лабрадор-ретривер, играют жизненно важную роль на воздушной границе. Он рассказал, что 30–40% наркотиков и психотропных веществ, обнаруживаемых на воздушной границе, выявляются с помощью служебных собак. Он добавил, что малинуа можно обучить распознавать около 7000 различных запахов, и их обоняние гораздо чувствительнее, чем у человека.

Команда центра отметила практические ограничения: средняя продолжительность жизни поисковой собаки составляет около 12 лет, а активный период работы – примерно 8 лет. В связи с неуклонным ростом международных рейсов, официальные лица заявили, что для обеспечения круглосуточного таможенного досмотра необходимо больше собак-ищеек.

Начальник таможни международного аэропорта имени Чингисхана Баасандорж Ганхуяг призвал включить служебных собак в программы разведения для расширения их количества. Он отметил, что использование пар собак для досмотра пассажиров и грузов повысит скорость и пропускную способность досмотра.

Глава городского совета и председатель Координационного подсовета по предотвращению преступности столицы Баяр Аарбаясгалан заявил, что в этом году столичная группа по предотвращению преступности уделит приоритетное внимание борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Ссылаясь на давние программы Республики Корея по разведению собак, способных обнаруживать наркотики, чиновники будут сотрудничать с соответствующими организациями для повышения качества поисковых собак в Монголии и предотвращения ввоза наркотических средств и психотропных веществ в Улан-Батор.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения