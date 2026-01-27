В Монголии к 2025 году число уголовных дел увеличилось почти на 7%

CentralAsia (MNG) -

По данным Национального статистического управления (НСУ), опубликованным в воскресенье, число уголовных дел в Монголии в 2025 году увеличилось почти на 7 процентов, о чем сообщает MiddleAsianNews.

По данным НСУ, в период с января по декабрь было зарегистрировано в общей сложности 47 480 уголовных дел, что на 6.3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Этот рост напрямую связан с увеличением числа преступлений, связанных с безопасностью дорожного движения и транспортной деятельностью, на 43.2 процента, имущественных преступлений на 1.6 процента и преступлений против жизни и здоровья человека на 5 процентов, говорится в сообщении.

За первые восемь месяцев 2025 года было зарегистрировано приблизительно 23 000 нарушений, связанных с вождением в нетрезвом виде, и зафиксировано 2097 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, что больше по сравнению с предыдущими периодами. Из них 2000 случаев касались водителей без водительских прав, а 19 000 — водителей с правами, но управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Национального статистического управления, в 2025 году жертвами различных преступлений стали в общей сложности 43 800 человек, из которых почти 18 процентов составляли дети и женщины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения