Снег покрывает почти 90% территории Монголии
Яки в аймаке Хубсугул.
фото: ГАНЗОРИГ Лхамсурэн

По данным Национального агентства метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, в воскресенье около 90 процентов территории страны покрыто снегом толщиной до 45 см.

«По меньшей мере девять из 21 монгольского аймака переживают экстремальные зимние погодные условия, известные как «дзуд», — говорится в заявлении метеорологического агентства.

Кроме того, в сообщении говорится, что 16 аймаков испытывают условия, близкие к дзуду.

Дзуд — это монгольский термин, обозначающий суровую зиму, когда большое количество скота погибает из-за замерзания или заснеживания земли.

Монголия известна своим суровым континентальным климатом, характеризующимся долгими, морозными зимами и короткими летами.

