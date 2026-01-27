По состоянию на 22 января Монголию посетили 528 американских туристов

CentralAsia (MNG) -
Число иностранных туристов, посетивших Монголию в январе 2026 года, достигло 35 308 человек.
По данным Монгольской туристической организации, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только 22 января Монголию посетили 1440 иностранных туристов.
По странам происхождения количество туристов, прибывших в Монголию, было следующим:
-
Китай – 14 220
-
Россия – большой приток
-
Республика Корея – 2 588
-
Япония – 776
-
Казахстан – 630
-
США – 528
Туристы также активно прибывали из Беларуси, Филиппин, Франции, Великобритании, Вьетнама и других стран. Число посетителей из Европы и стран с дальними маршрутами также демонстрирует тенденцию к росту. Представители отрасли отмечают, что этот рост отражает активную пограничную, транспортную и рыночную политику, а также улучшенное международное продвижение зимнего и культурного туризма.