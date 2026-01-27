По состоянию на 22 января Монголию посетили 528 американских туристов

Число иностранных туристов, посетивших Монголию в январе 2026 года, достигло 35 308 человек.

По данным Монгольской туристической организации, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только 22 января Монголию посетили 1440 иностранных туристов.

По странам происхождения количество туристов, прибывших в Монголию, было следующим:

Китай – 14 220

Россия – большой приток

Республика Корея – 2 588

Япония – 776

Казахстан – 630

США – 528

Туристы также активно прибывали из Беларуси, Филиппин, Франции, Великобритании, Вьетнама и других стран. Число посетителей из Европы и стран с дальними маршрутами также демонстрирует тенденцию к росту. Представители отрасли отмечают, что этот рост отражает активную пограничную, транспортную и рыночную политику, а также улучшенное международное продвижение зимнего и культурного туризма.

