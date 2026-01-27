В США из-за зимнего шторма погибли 26 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 26 человек погибли из-за зимнего шторма «Ферн», который накрыл США три дня назад, сообщает New York Post. Всего за это время снежная буря затронула более 235 млн жителей США, оставив 700 тыс. из них без света.

Люди погибали по разным причинам, связанным со штормом: в авариях, в результате переохлаждения, при наезде снегоуборочной техники, а также из-за общих последствий экстремальных погодных условий. Собнаружены тела как минимум шести человек, причины их смерти официально не назывались.

В список погибших издание включило семерых человек, погибших при крушении бизнес-джета в штате Мэн на северо-востоке страны, который также пострадал от снежной бури. Самолет разбился во время взлета, выжил только один член экипажа — он госпитализирован с тяжелыми травмами. Причины катастрофы пока неизвестны.

Снегопады, которые начались 23 января, не прекращались все выходные. Сугробы достигали 30 сантиметров, ситуацию осложнили арктические морозы и гололед, были повреждены линии электропередачи и более миллиона домов и предприятий остались без электричества.