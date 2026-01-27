Парламент Франции проголосовал за запрет соцсетей для детей младше 15 лет

CentralAsia (CA) - Национальная ассамблея Франции поддержала законопроект, который запрещает пользоваться социальными сетями детям и подросткам младше 15 лет. Документ поддержали 130 депутатов, 21 парламентарий высказался против, передает Le Figaro.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом — это произойдет в ближайшие недели, заявила министр цифровых технологий Анн Ле Энанфф.

Законопроект также предполагает запрет на использование мобильных телефонов, который уже действует в школах и колледжах. Необходимость этого политики оправдывают защитой детей от токсичного контента, экранной зависимости, оскорблений и преследования в сетях.

В случае окончательного принятия Франция станет первой европейской страной, установившей возрастной порог для доступа к социальным сетям, отмечает Le Figaro. «Мозги наших детей не продаются. Ни для американских платформ, ни для китайских сетей»,— писал в соцсети X президент Франции Эмманюэль Макрон, который настаивает на ускоренной процедуре рассмотрения, чтобы закон вступил в силу с ближайшего учебного года.

Франция уже не впервые пытается определить границы допустимого в цифровой среде для несовершеннолетних. В 2023 году власти хотели ввести так называемое «цифровое совершеннолетие» с 15 лет, но инициатива осталась на бумаге из-за противоречий с законодательством ЕС.