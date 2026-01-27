Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский на 90 дней продлил военное положение и мобилизацию в стране. Соответствующие решения опубликованы в понедельник, 26 января, на сайте Верховной рады. С февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в стране продлевают в 18-й раз, указывает агентство «РБК-Украина».

Зеленский внес оба документа в парламент еще 12 января, а 14-го депутаты их одобрили и направили на подпись президенту. Согласно законопроектам, мобилизация и действие военного положение продлятся с 3 февраля до 4 мая. До начала февраля мобилизация и военное положение будут сохраняться на основании предыдущих аналогичных законопроектов, одобренных в конце октября 2025 года.

Военное положение действует в Украине с начала российских военных действий 24 февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан. В августе 2025 года правительство Украины разрешило покидать Украину молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет.

Режим военного положения дает властям Украины право на введение ряда ограничений. «Во время его действия могут запретить свободно передвигаться по территории страны, а также ограничить движение транспорта - как для граждан Украины, так и для иностранцев, - отмечает «РБК-Украина». - Кроме того, государство может ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы для отдельных категорий населения. Разрешается также принудительное отчуждение имущества для нужд армии».

Кроме прочего, во время действия военного положения в стране допускается запрет деятельности политических партий, которые угрожают суверенитету Украины, и ограничения на проведение митингов, демонстраций и массовых мероприятий, следует из публикации.

В связи с действием режима военного положения в Украине не состоялись очередные выборы главы государства, которые были запланированы на 2024 год.