Россия выводит войска с аэродрома Камышлы в Сирии, - Reuters

Несколько источников опубликовали кадры, на которых, вероятно, видна погрузка техники на российский самолет на аэродроме Камышлы

CentralAsia (CA) - Россия вывела свои войска из аэропорта Камышлы на северо-востоке Сирии на территории бывшей курдской автономии.

Вывод войск и вооружений начался на прошлой неделе, сообщило в понедельник, 26 января, агентство Reuters, ссылаясь на источники. Ожидалось, что часть сил переедет на российскую авиабазу Хмеймим на западе Сирии, а еще часть вернется в Россию.

В последние два дня из Камышлы в Хмеймим перевезли военную технику и тяжелое вооружение, сообщил агентству источник в службе безопасности Сирии.

Журналист Reuters заметил, что 26 января флаги РФ по-прежнему развевались в аэропорту Камышлы, а на взлетно-посадочной полосе стояли два самолета с российскими опознавательными знаками.

В то же время издание «Аль-Монитор» опубликовало видео своей корреспондентки, снятое, как утверждается, на территории российской базы в Камышлы. На записи видно вещи, оставленные в аэропорту при отходе войск, а также флаги России, которые развевались над вышкой связи.

Камышлы — одна из трех российских баз в Сирии. Россия разместила здесь свои войска в 2019 году и сохранила их после смены власти в Сирии, а летом 2025 года даже увеличила свое присутствие.

Российская газета «Коммерсант» сообщила 21 января, что, по данным источника, власти Сирии решили, что попросят военных России покинуть аэропорт после того, как они вытеснят курдов с этой территории, поскольку ВС РФ «теперь там нечего делать».