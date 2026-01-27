На крупнейшем месторождении Казахстана возобновили добычу нефти после аварии

CentralAsia (KZ) - Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) сообщила о запуске добычи нефти на месторождении Тенгиз спустя 8 дней после аварии в системе энергоснабжения, из-за которой добыча была остановлена, передает Tengrinews.kz.

«Тенгизшевройл ⁠подтверждает ‍безопасный запуск ‌системы распределения электроэнергии и начальный ‍этап ‍возобновления добычи нефти», — ‍говорится в пресс-⁠релизе компании. Объемы добычи будут увеличивать «по мере того, как будут позволять условия».

Это сообщение появилось спустя несколько часов после того, как премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом (эта компания — один из акционеров «Тенгизшевройл»).

Стороны обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли и совместные проекты. На встрече глава правительства также выразил обеспокоенность ситуацией на месторождении Тенгиз и отметил важность оперативной ликвидации последствий аварии, сообщила 26 января пресс-служба правительства.

18 января сразу на двух трансформаторах подстанции GTES-4 на Тенгизе вспыхнул пожар. Огонь удалось потушить, персонал был эвакуирован. О причинах произошедшего до сих пор официальной информации нет. На следующий день «Тенгизшевройл» сообщила о приостановке добычи нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское «из-за проблем с электроснабжением».

Тенгиз — крупнейшее нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное в Атырауской области, в 350 км к юго-востоку от города Атырау. Королевское расположено рядом с Тенгизом, в 20 км к северо-востоку от него. Оба месторождения разрабатывает «Тенгизшевройл». Эта компания на 50% принадлежит Chevron, на 25% — Exxon Mobil, на 20% — «КазМунайГазу» («дочка» «Самрук-Казыны») и на 5% — российскому «Лукойлу».

Основные объемы добытой нефти «Тенгизшевройл» экспортирует по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), но из-за повреждения инфраструктуры морского терминала ‍в Южной Озереевке (под Новороссийском) компания перенаправляла часть сырья на альтернативные маршруты. В конце ноября прошлого года терминал атаковали беспилотники, они вывели из строя выносное причальное устройство ВПУ-2. Атака совпала по времени с ремонтом третьего выносного причального устройства, что привело к сокращению экспорта казахстанской нефти.

К настоящему моменту КТК завершил ремонт ВПУ-3, длившийся с середины ноября, и отгружает нефть с двух из трех выносных причалов.

