Соединенные Штаты и Монголия отмечают 39-летие установления дипломатических отношений

Как сообщает MiddleAsianNews, Монголия считает Соединенные Штаты своим «третьим соседом». В 1990 году в Монголии установился демократический режим и с тех пор в стране проводятся президентские и парламентские выборы. США стремятся помочь Монголии в реализации рыночных реформ, а также расширить с ней отношения в культурной и экономической областях.

С августа 2003 года по сентябрь/октябрь 2008 года Монголия направила в Ирак более 2000 военнослужащих в рамках 10 последовательных ротаций для поддержки операций коалиции под руководством США. Действуя в основном в составе возглавляемой Польшей многонациональной дивизии «Центр-Юг», монгольские войска сосредоточились на обеспечении безопасности, охране лагеря «Эхо» и патрулировании в районе Кербелы.

После развертывания в Ираке участие Монголии в миссиях коалиции постепенно возрастало. В 2006 году пехотные подразделения были развернуты в Косово вместе с бельгийскими войсками в рамках мандата KFOR, а в 2010 году две пехотные роты были размещены в Кабуле, пехотный взвод обеспечивал безопасность военной части кабульского аэропорта, а группа инструкторов обучала военнослужащих ВВС Афганистана работе с российским вертолетом Ми-17. Кульминацией этого стало признание Монголии НАТО страной-партнером в том же году.

В 2003 году Монголия и Аляска официально оформили свое партнерство в рамках Государственной программы партнерства Национальной гвардии. С 2004 года сотрудники Национальной гвардии Аляски вошли в состав Вооруженных сил Монголии и вместе с ними служили в Ираке и Афганистане. Кроме того, в период с 2017 по 2021 год 30 женщин-солдат из Монголии служили в Афганистане.

В августе 2024 государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Монголию для переговоров с министром иностранных дел страны Батцэцэг Батмөнх. Переговоры прошли в закрытом режиме. По официальной информации монгольского МИД в ходе переговоров стороны обменялись мнениями о расширении и укреплении стратегического партнерства в рамках внешнеполитической доктрины Монголии «Третий сосед». Во второй половине дня Блинкен встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Во время этих встреч стороны обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

30 мая 2025 года госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. Они обсудили возможности расширения экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Монголией. Госсекретарь Рубио подчеркнул поддержку демократических ценностей Монголии и ее независимой внешней политики.

25 сентября 2025 года заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра подтвердили взаимные интересы своих стран и общие демократические ценности, лежащие в основе стратегического партнерства «Третий сосед» между США и Монголией. Они также обсудили возможности расширения экономических связей между Соединенными Штатами и Монголией.

Экспорт США в Монголию: транспортные средства, машины, сельскохозяйственная продукция, оптические и медицинские инструменты. Импорт США из Монголии: вольфрамовая руда, антиквариат, вязаная одежда, ювелирные изделия и сельскохозяйственная продукция.

К 39-летию отношения характеризуются высоким уровнем взаимодействия, направленного на укрепление безопасности и развитие гражданского общества.

«Сегодня, 27 января, мы отмечаем 39 лет дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Монголией. С 1987 года наше партнерство укрепляло демократические ценности, способствовало развитию связей между людьми и содействовало миру, безопасности и процветанию обеих наших стран. Счастливой годовщины прочной дружбе между Соединенными Штатами и Монголией», — написал на своей странице X посол Ричард Буанган.

