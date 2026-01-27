экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В шести регионах Узбекистана 27−30 января объявлена лавинная опасность
// МЧС КР

CentralAsia (UZ) -  В горных районах шести областей Узбекистана 27−30 января объявлена лавинная опасность в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха, сообщает Узгидромет.

Лавинная опасность ожидается:

По Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;

По Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;

По Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском, Ургутском районах;

По Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;

По Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

По Наманганской области: в Папском районе.

Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.

