В шести регионах Узбекистана 27−30 января объявлена лавинная опасность

27 января 2026
CentralAsia (UZ) - В горных районах шести областей Узбекистана 27−30 января объявлена лавинная опасность в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха, сообщает Узгидромет.
Лавинная опасность ожидается:
По Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском, Шахрисабзском районах;
По Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском, Узунском районах;
По Самаркандской области: в Нурабадском, Кушрабатском, Самаркандском, Ургутском районах;
По Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;
По Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском, Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);
По Наманганской области: в Папском районе.
Граждан, проживающих в горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просят соблюдать меры предосторожности.