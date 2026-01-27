В Таджикистане ожидается повышенная лавинная опасность и снегопады

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - С 27-29 января в связи с ожидаемыми осадками и их усилением, в отдельных районах страны прогнозируется высокая лавинная опасность, сообщает Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан.

Уже завтра во многих районах страны, в том числе, в столице, ожидается снегопад.

Там отметили, что наиболее опасная ситуация ожидается 28 января и в ночь на 29 января.

В Агентство сообщили, что угроза схода лавины будет:

- на автодороге Душанбе – Чанак (48–74 км);

- на территории Майхуры и Зидех Варзобского района;

- в горных районах республиканского подчинения;

- на участках Манем, Вуж, Тангив и Бидур Шугнанского района ГБАО.

В связи с этим рекомендуется воздержаться от поездок в горные и лавиноопасные районы без крайней необходимости.

Ответственным службам в сфере дорожного движения и транспорта рекомендовано принять дополнительные меры безопасности.

Агентство по гидрометеорологии Таджикистана ранее прогнозировало, что январь 2026 года на большей части страны будет относительно тёплым.

Среднемесячная температура воздуха, говорили синоптики, будет на 1–2 градуса выше климатической нормы. Количество осадков, по прогнозу, будет около нормы или местами ниже, а в горных районах возможны резкие перепады температуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения