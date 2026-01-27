Монголия и Республика Корея обсудили способы увеличения числа визитов и проекты сотрудничества

экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
слева: Чхве Джин-вон и Амартувшин Гомбосурэн

CentralAsia (MNG) -  26 января 2026 года заместитель министра иностранных дел Монголии Амартувшин Гомбосурэн встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Монголии Чхве Джин-воном. Об этом сообщалось на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

Заместитель министра Амартувшин отметил приверженность Монголии углублению двустороннего «стратегического партнерства» на всех уровнях и обменялся с послом мнениями об ускорении взаимных визитов, проектах сотрудничества и программах, которые будут реализованы в этом году, а также об улучшении условий для поездок между людьми.

Посол Чхве Джин-вон заявил, что активно работает над дальнейшим расширением отношений и сотрудничества между Монголией и Республикой Корея, подчеркнув, что взаимные визиты важны для углубления доверия, придания практического содержания экономическому сотрудничеству и укрепления дружбы между двумя народами.

