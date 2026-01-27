Посол Кубы вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Посол Республики Куба в Монголии Эмилио Певида Пупо вручил верительную грамоту президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

Президент Хурэлсух отметил, что Монголия и Куба поддерживают дипломатические отношения на протяжении 66 лет, за это время дружественные связи и сотрудничество неуклонно развивались.

Посол Пупо выразил свою приверженность активной работе по дальнейшему расширению и укреплению двусторонних связей.

Подчеркнув значимость визита президента Хурэлсуха на Кубу в 2023 году, президент также отметил давнюю поддержку Кубой подготовки монгольских специалистов, особенно в области медицины.

Посол подтвердил свою приверженность укреплению традиционных дружественных отношений и развитию сотрудничества в ключевых областях, включая здравоохранение, биотехнологии и образование.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения