Посол Кубы вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Посол Республики Куба в Монголии Эмилио Певида Пупо вручил верительную грамоту президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

Президент Хурэлсух отметил, что Монголия и Куба поддерживают дипломатические отношения на протяжении 66 лет, за это время дружественные связи и сотрудничество неуклонно развивались.

Посол Пупо выразил свою приверженность активной работе по дальнейшему расширению и укреплению двусторонних связей.

Подчеркнув значимость визита президента Хурэлсуха на Кубу в 2023 году, президент также отметил давнюю поддержку Кубой подготовки монгольских специалистов, особенно в области медицины.

Посол подтвердил свою приверженность укреплению традиционных дружественных отношений и развитию сотрудничества в ключевых областях, включая здравоохранение, биотехнологии и образование.

