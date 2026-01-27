Батцэцэг приняла посла Кыргызстана по случаю окончания срока его полномочий

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх принял посла Кыргызской Республики в Монголии Айбека Артыкбаева по случаю завершения срока его полномочий в Монголии. Об этом сообщалось на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ходе встречи министр Батцэцэг выразила благодарность послу Артыкбаеву за его активные усилия в качестве первого посла Кыргызской Республики в Монголии по повышению уровня двусторонних отношений и сотрудничества до уровня «всестороннего партнерства».

Она вручила послу Айбеку Артыкбаеву почетную награду Министерства иностранных дел «Алтан Гэрэгэ» и пожелала ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Артыкбаев выразил искреннюю благодарность монгольскому народу за теплое гостеприимство, а также правительству Монголии и Министерству иностранных дел за поддержку и тесное сотрудничество на протяжении всего срока его пребывания в должности.

Согласно данным Министерства иностранных дел, Монголия и Кыргызская Республика установили дипломатические отношения 22 апреля 1992 года и с 2025 года развивают отношения на уровне всеобъемлющего партнерства.

