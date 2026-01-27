В Израиль вернули тело последнего заложника ХАМАС

- Азия и мир, политика
- 11:57, 27 января 2026
- Просмотров: 1790
CentralAsia (CA) - ЦАХАЛ нашел и вернул в Израиль тело последнего заложника, остававшееся на территории сектора Газа, говорится в официальном сообщении Армии обороны Израиля.
Экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат полицейскому Рану Гвили. 7 октября 2023 года 24-летний Ран Гвили погиб в бою с террористами, после чего его тело вывезли в Газу.
Накануне власти Израиля сообщили, что проводят крупномасштабную операцию по поиску тела Рана Гвили в секторе Газа.
Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что ХАМАС помог обнаружить останки Рана Гвили. «Они очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они работали над этим вместе с Израилем. Вы можете представить, насколько это было трудно... Теперь мы должны разоружить ХАМАС, как они и обещали»,— сказал он.
Возвращение всех живых заложников и тел всех погибших было одним из ключевых условий первого этапа плана по прекращению войны в Газе, который был подписан в октябре 2025 года. Живых заложников террористы ХАМАС передали Израилю в несколько этапов к началу декабря.
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаниягу 25 января сообщила, что, когда останки Рана Гвили будут найдены, ЦАХАЛ откроет движение через КПП Рафах, связывающий сектор Газа с Египтом и являющийся важным каналом доставки гуманитарной помощи в сектор. Эти действия предусматриваются вторым этапом мирного плана.