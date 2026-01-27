Суд в Фергане приговорил узбекистанца к трем годам колонии за участие в СВО

- Узбекистан, общество
- 12:22, 27 января 2026
- Просмотров: 509
CentralAsia (UZ) - Суд в Фергане назначил 28-летнему узбекистанцу А.А. три года лишения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне российских войск. Об этом сообщает UzNews.uz.
Как отмечается в материалах следствия, иностранец, находясь на территории РФ, добровольно подписал контракт на военную службу и участвовал в боевых действиях в Украине из корыстных побуждений.
В феврале 2025 года узбекистанца задержала российская полиция, предъявив ему обвинение в нарушении миграционного режима. Вместе с тем А.А. предложили вступить в ряды Вооруженных сил. Мигрант согласился, опасаясь депортации.
После подписания контракта с Министерством обороны наемника направили в воинскую часть, расположенную в Воронежской области. Там он прошел боевую подготовку, получил военный жетон и автомат.
В марте узбекистанец был переброшен в Украину, где принимал участие в боях. Вскоре он получил осколочное ранение правой руки в результате разрыва кассетного боеприпаса и отправился в госпиталь. После лечения иностранец продолжил службу, обеспечивая продовольствием военнослужащих, находящихся в зоне конфликта.
Летом прошлого года подсудимый приехал на родину в отпуск, где его вызывали в отдел внутренних дел. А.А. сотрудничал со следствием и дал признательные показания.
Суд признал его виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана, приговорив к трем годам заключения. Участник СВО будет отбывать наказание в колонии общего режима.