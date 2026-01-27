Распространяющийся в Индии вирус Nipah в Узбекистане не выявлен, - Санэпидкомитет РУз

CentralAsia (UZ) - Вирус Nipah, вызывающий воспаления дыхательных путей и головного мозга, в Узбекистане не зафиксирован. Об этом заявил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.

Этот вирус — зоонозный, передаётся человеку от животных, например, от летучих мышей. Возможна также передача через заражённые продукты питания и от человека к человеку. В последние годы заражения вирусом Nipah регулярно фиксируются в Индии, а случаи заболевания человека регистрируются и в странах Юго-Восточной Азии.

«Вероятность проникновения этого заболевания в нашу страну крайне низка», — заявили в СЭС.

Тем не менее гражданам, планирующим поездку в Индию, рекомендуют соблюдать меры профилактики:

соблюдать правила личной гигиены;

тщательно мыть руки с мылом;

использовать антисептические средства;

мыть фрукты и овощи перед употреблением;

не пить воду из сомнительных источников;

не употреблять фрукты, проколотые или поцарапанные летучими мышами.

При появлении высокой температуры, сильной головной боли, кашля или других симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к врачу.

В ведомстве также добавили, что в 54 пограничных пунктах Узбекистана ведётся постоянный санитарно-эпидемиологический контроль для предотвращения проникновения инфекции.

Вспышка вируса Nipah сейчас фиксируется в Индии. По данным издания NDTV, пять случаев этого вируса были подтверждены в Западной Бенгалии среди медиков, и более 100 человек были помещены под карантин после выявления инфекции в местных больницах.