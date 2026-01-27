Распространяющийся в Индии вирус Nipah в Узбекистане не выявлен, - Санэпидкомитет РУз

- Узбекистан, общество
13:05, 27 января 2026
- Просмотров: 818
- Обновлено: 13:06, 27 января 2026
CentralAsia (UZ) - Вирус Nipah, вызывающий воспаления дыхательных путей и головного мозга, в Узбекистане не зафиксирован. Об этом заявил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.
Этот вирус — зоонозный, передаётся человеку от животных, например, от летучих мышей. Возможна также передача через заражённые продукты питания и от человека к человеку. В последние годы заражения вирусом Nipah регулярно фиксируются в Индии, а случаи заболевания человека регистрируются и в странах Юго-Восточной Азии.
«Вероятность проникновения этого заболевания в нашу страну крайне низка», — заявили в СЭС.
Тем не менее гражданам, планирующим поездку в Индию, рекомендуют соблюдать меры профилактики:
- соблюдать правила личной гигиены;
- тщательно мыть руки с мылом;
- использовать антисептические средства;
- мыть фрукты и овощи перед употреблением;
- не пить воду из сомнительных источников;
- не употреблять фрукты, проколотые или поцарапанные летучими мышами.
При появлении высокой температуры, сильной головной боли, кашля или других симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к врачу.
В ведомстве также добавили, что в 54 пограничных пунктах Узбекистана ведётся постоянный санитарно-эпидемиологический контроль для предотвращения проникновения инфекции.
Вспышка вируса Nipah сейчас фиксируется в Индии. По данным издания NDTV, пять случаев этого вируса были подтверждены в Западной Бенгалии среди медиков, и более 100 человек были помещены под карантин после выявления инфекции в местных больницах.