Bloomberg: Казахстан выиграл арбитражный спор с операторами Карачаганака на миллиарды долларов

CentralAsia (KZ) - Крупнейшие нефтяные компании, включая Shell и Eni, которые разрабатывают Карачаганакское месторождение, проиграли международный арбитражный спор с Казахстаном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разбирательства.

Лондонский суд частично удовлетворил иск Астаны, которая требовала свыше $6 млрд. Окончательная сумма пока не определена, но она может варьироваться в пределах $2 — $4 млрд (такую сумму называют юридические консультанты).

Суд согласился с позицией правительства, заявлявшего, что операторы Карачаганака незаконно возмещали за счет государства перерасходы и другие затраты, которые не были согласованы и не должны были компенсироваться по соглашению о разделе продукции (СРП). Ожидается, что решение суда изменит формулу распределения нефти в рамках этого соглашения. Впрочем, ответчики еще могут оспорить его.

Нефтегазоконденсатное месторождение Карачаганак в Западном Казахстане занимает территорию свыше 280 квадратных километров и считается одним из крупнейших в мире. Его разрабатывает международный консорциум в рамках соглашения о разделе продукции, которое было подписано с Казахстаном 18 ноября 1997 года. Операторы Карачаганакского проекта — компании Royal Dutch Shell и Eni — владеют в нем равными долями по 29,25%. Также в проекте участвуют Chevron (18%) и «ЛУКОЙЛ» (13,5%). Доля национальной компании «КазМунайГаз» составляет 10%.

Судебные разбирательства с операторами Карачаганака начались в 2023 году. Сначала сумма требований составляла $3,5 млрд, но позже выросла, в том числе из-за претензий о завышении расходов и возможной коррупции. В 2024 году международные компании предлагали урегулировать спор строительством газоперерабатывающего завода для внутреннего рынка. Но и этот вариант в дальнейшем стал поводом для «громких» разбирательства. Дело в том, что большую часть добытого на Карачаганаке газа сейчас закачивают обратно в пласт, оставшийся отправляют в Россию, на Оренбургский газоперерабатывающий завод, так как своих перерабатывающих мощностей на месторождении нет.

Обсуждение строительства ГПЗ на Карачаганаке велось с 2000-х годов. Переговоры шли в том числе с операторами месторождения, однако летом прошлого года стало известно, что власти Казахстана отказались строить завод на предложенных Eni и Shell условиях — компании, в частности, требовали выплаты $1 млрд дополнительно к 100% расходов на проект, что в Астане сочли неприемлемым.

