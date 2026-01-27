экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  Несколько объектов, похожих на баллистические ракеты, были запущены с территории КНДР в сторону Японского моря. Позднее одна из них упала за пределами Японии, сообщило министерство обороны страны в соцсети X . Информация о траектории полета северокорейских ракет и возможном ущербе не уточняется.

Как пишет Reuters, береговая охрана Японии уже обнаружила похожий на ракету объект. О возможном пуске снарядов ведомство предупреждало дважды, с интервалом в несколько минут.

В береговой охране также призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракет и оперативно связаться с властями. По данным Минобороны Японии, это первый ракетный пуск КНДР с 4 января и второй по счету в 2026 году.

