Минздрав Таджикистана заявил об отсутствии угрозы заражения Nipah-вирусом в стране

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Таджикистанцам не грозит заражение Nipah-вирусом, а усиление дополнительных мер не требуется, заверили «Азия-Плюс» в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения РТ.

В ведомстве пояснили, что в стране отсутствует природный очаг распространения вируса. По данным ведомства, Nipah циркулирует среди определённых видов тропических летучих мышей, которые не обитают на территории Таджикистана.

Кроме того, зимний сезон существенно снижает риск передачи вируса от животных к человеку,

«Регистрация случаев заболевания за последние два–три месяца среди населения Индии, численность которого превышает 1 млрд человек и которое находится на значительном географическом расстоянии, не представляет эпидемиологической угрозы для Таджикистана», — пояснили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время не видят необходимости в усилении дополнительных мер, поскольку на границах страны уже действуют соответствующие санитарно-эпидемиологические механизмы контроля.

В Минздраве также указали, что пищевые продукты, включая соки, подвергаются проверке со стороны уполномоченных органов.

В Индии зафиксирована локальная вспышка Nipah-вируса.

Следует отметить, что Nipah-вирус характерен для тропических регионов. В январе 2026 года в индийском штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты, была зафиксирована вспышка инфекции, вызванной вирусом Nipah.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения