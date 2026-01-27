В казахстанских школах внедрят час психолога и откроют кабинеты помощи пострадавшим от насилия

CentralAsia (KZ) - Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил новую концепцию «Дети Казахстана» на 2026-2030 годы, реализация которой потребует 1,3 трлн тенге. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Разработанная концепция охватывает четыре основных направления, которые включают права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту.

«Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге», - сообщила министр.

В частности, по направлению «Безопасность» планируется масштабировать принцип «Закон и порядок», что «обеспечит безопасную среду для жизни, учебы и развития каждого ребенка». В качестве идеологической платформы для воспитания детей будет использована акция «Таза Қазақстан».

«На сегодняшний день в нашей стране функционируют 20 центров психологической поддержки, во всех школах введены уроки безопасности, функционирует контакт-центр 111. В рамках концепции планируется внедрение в школах часа педагога-психолога и открытие 40 кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия», - добавила глава Минпросвещения.

В рамках направления «Право ребенка на образование» рассматриваются конкретные и равные возможности для каждого ребенка получать качественное образование. Для этого, подчеркнула Сулейменова, «повышается квалификация педагогов по раннему развитию детей, а их учебные программы обновляются».

«Одним из приоритетных направлений концепции является качественная организация инклюзивного образования. Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрен комплекс мероприятий, включая расширение сети психолого-медико-педагогических консультаций, развитие кабинетов коррекционной поддержки и центров аутизма, а также внедрение системного сопровождения детей в организациях образования», - сказала министр, отметив, что эти меры постепенно позволят сократить количество учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья, и обеспечат их полноценное участие в учебно-воспитательном процессе.

Кроме того, планируется лицензирование деятельности организаций, предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку.

Особое внимание в документе уделено институту семьи, ответственности родителей и механизмам социальной поддержки. В частности, «утверждены системные меры, направленные на укрепление института семьи и усиление ответственности родителей и приемных семей».

