ВОЗ допустила распространение вируса Нипах из-за его низкой изученности

CentralAsia (CA) - В мире возможно дальнейшее распространение вируса Нипах из-за недостаточной изученности, сообщил «РИА Новости» официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич.

«Возможно дальнейшее заражение вирусом Нипах, учитывая известный резервуар вируса Нипах в популяции летучих мышей в некоторых частях Индии и Бангладеш, включая Западную Бенгалию», — заявил чиновник. По мнению Жазаревича, нужно повысить уровень информированности населения о факторах риска, к числу которых относится употребление сока финиковой пальмы.

Нипах — смертельный вирус, не имеющий вакцины и лечения. Был впервые выявлен в 1999 году во время вспышки заболевания среди свиноводов в Малайзии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает его патогеном высокого риска. Показатель летальности — от 40 до 75%.

На прошлой неделе The Economic Times сообщила о вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Подтверждено пять случаев заражения, три из которых зафиксированы на прошлой неделе. Среди заболевших — врач, медсестра и другой сотрудник медицинского учреждения. Около ста человек, контактировавших с инфицированными, помещены на карантин.

Первые два случая в этой вспышке были выявлены сразу после Нового года у двух медсестер, одна из которых сейчас находится в коме. Предположительно, источником заражения стал пациент, скончавшийся до проведения лабораторных исследований от неустановленного заболевания.