ЕС и Индия договорились о масштабном торговом соглашении

CentralAsia (CA) - Евросоюз и Индия договорились о заключении всеобъемлющего торгового соглашения, нацеленного на расширение экономического сотрудничества на фоне торговых конфликтов с США . Соглашение предусматривает отмену или снижение пошлин более чем на 96 процентов товаров в двусторонней торговле, сообщили стороны во вторник, 27 января, передает Deutsche Welle.

В ЕС ожидают, что экспорт европейских товаров в Индию к 2032 году удвоится, а компании смогут ежегодно экономить до 4 млрд евро на таможенных сборах. Особую выгоду от сделки, как считают, получат немецкие автопроизводители Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Индия согласилась поэтапно снизить импортные пошлины на автомобили с нынешних 110 до 10 процентов.

Значительное облегчение условий предусмотрено и для алкогольной продукции: пошлины на вино будут немедленно снижены со 150 до 75 процентов, а в дальнейшем - поэтапно до 20 процентов. будут также сокращены тарифы на машины и оборудование, электронику, химическую продукцию, железо и сталь.

«Европа и Индия сегодня творят историю», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она отметила, что формируется зона свободной торговли, охватывающая около двух млрд человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал соглашение «матерью всех сделок» и подчеркнул, что оно открывает новые возможности для 1,4 млрд жителей Индии и миллионов европейцев.

По оценке внешнеторгового директора Немецкой торгово-промышленной палаты Фолькера Трайера (Volker Treier), соглашение станет «настоящим game changer» для компаний, выходящих на индийский рынок.

До формального вступления соглашения в силу предстоит юридическая проверка текстов, которая может занять пять-шесть месяцев, отмечает агентство reuters. Реализация договора ожидается в течение одного года. Объем торговли между ЕС и Индией в финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов.

Соглашение достигнуто на фоне глобальной торговой перестройки. ЕС и Индия стремятся диверсифицировать экономические связи после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на партнеров, включая введение и угрозы введения пошлин. Переговоры между Индией и США о торговом соглашении ранее зашли в тупик.

Переговоры между ЕС и Индией были возобновлены в 2022 году после девятилетнего перерыва и ускорились после введения США 50-процентных пошлин на ряд индийских товаров.

По словам эксперта по торговле Аджая Шриваставы, соглашение с ЕС станет для Индии важным компенсирующим фактором, позволяющим смягчить последствия американских мер, особенно для трудоемких отраслей.

Для ЕС это уже второй крупный торговый успех за короткое время: ранее Брюссель завершил переговоры с блоком латиноамериканских государств Меркосур , а в последние годы подписал соглашения с Индонезией, Мексикой и Швейцарией. Индия, в свою очередь, расширила торговые связи с Великобританией, Новой Зеландией и Оманом.