Президент Узбекистана уволил главу Агентства по управлению госактивами и «почистил» Налоговый комитет

Акмалхон Ортиков.

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу фискальных и правоохранительных органов, контролирующих движения бюджетных средств в крупных компаниях. В связи с чем было объявлено об увольнении заместителя председателя Налогового комитета (НК) Мубина Мирзаева и директора Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Акмалхона Ортикова, передает пресс-служба главы республики.

Говоря о коррупции в органах власти, руководитель страны заявил, что в ходе проверок деятельности госкомпании «Узбекнефтегаз» и АУГА были обнаружены хищения на миллиарды сумов. В частности, был выявлен эпизод, когда чиновники из агентства выставили на закрытый аукцион земельный участок стоимостью не менее 250 млрд сумов ($20,6 млн) и продали его за 120 млрд ($9,9 млн).

Из-за подобных нарушений накануне был уволен глава АУГА Акмалхон Ортиков.

«Возникает вопрос: если в этих ведомствах на протяжении многих лет процветала коррупция, куда смотрели лица, ответственные за вопросы безопасности?» — сказал президент.

Глава республики поручил председателю Службы государственной безопасности Баходиру Курбанову рассмотреть ответственность сотрудников ведомства, курировавших работу «Узбекнефтегаза» и Агентства по управлению госактивами.

Президент также обратил внимание на существенные нарушения в налогообложении. По его словам, участились случаи хищений бюджетных средств путем искусственного завышения налога на добавленную стоимость (НДС). В прошлом году за незаконное возмещение НДС были возбуждены уголовные дела против 20 инспекторов.

Поэтому на совещании было объявлено об увольнении первого заместителя председателя Налогового комитета республики Мубина Мирзаева, отвечавшего за данное направление.

Отмечалось, что в Ташкенте дела обстоят особенно плохо. Уровень теневой экономики достиг 60 трлн сумов ($4,9 млрд), из-за чего ежегодные потери бюджета страны составляют 7,5 трлн сумов ($619 млн).

При этом плательщики акцизного налога умудряются скрывать объемы производства и продаж, тем самым сокращая и фискальные отчисления. А столичные инспекторы работают крайне неудовлетворительно. Например, около 30 тысяч плательщиков НДС не внесли в казну ни одного сума, в четверть кассовых аппаратов в сфере торговли и оказания услуг не используется.

Некоторые налоговики «покровительствуют» предпринимателям. Глава республики уточнил, что на прошлой неделе был снят с должности начальник налоговой инспекции Мирзо-Улугбекского района столицы Дилшод Усманов. Против него открыто уголовное дело. Выяснилось, что чиновник сдавал в аренду часть здания инспекции, присвоив себе 315 млн сумов ($26 тысяч), а также был замешан в хищениях и участии в преступной группировке.

Кроме того, в Ташкенте так и не налажена дисциплина уплаты налогов на рынках «Чорсу» и «Малика». Из 1500 бизнесменов зарегистрирована лишь четверть, многие не платят фискальных взносов и скрывают выручку. Зато налоговики закрывают свой бюджетный план за счет добросовестных предпринимателей. Так, более чем с 46 тысяч организаций было излишне взыскано 876 млрд сумов ($72,3 млн).

Учитывая указанные недостатки, Мирзиёев поручил уволить начальника Государственного налогового управления Ташкента Юнусжона Насимжанова и главу налоговой инспекции Шайхантахурского района столицы Хожиакбара Муллажанова, изучить деятельность этих чиновников, обеспечив верховенство закона.

Кроме того, поручено сегодня же освободить от занимаемой должности заместителя начальника городского управления Департамента при Генпрокуратуре Ганиева за содействие предпринимателям в уклонении от налогов. Также председателю НК Узбекистана Фарруху Пулатову президент дал команду уволить всех начальников районных инспекций Ташкента, переведя их в статус исполняющих обязанности.