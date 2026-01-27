Генсек ТЮРКПА встретился с президентом Международного конгресса парламентариев

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Парламентская ассамблея тюркских государств Рамиль Хасан 26 января провёл серию двусторонних встреч на полях 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи.

В рамках этих мероприятий состоялась встреча с АбдельРахим Альмаайя — президентом Международного конгресса парламентариев и бывшим вице-спикером парламента Иордании.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании, подписанного между ТЮРКПА и Международным конгрессом парламентариев в 2023 году. Было отмечено, что расширение возможностей дальнейшего взаимодействия может быть обеспечено за счёт более активного участия парламентариев государств — членов ТЮРКПА.

В этой связи другая сторона выразила заинтересованность в выводе сотрудничества на новый уровень путём поощрения более активного участия депутатов парламентов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в деятельности Международного конгресса парламентариев.

Собеседники провели обсуждение указанных вопросов и договорились, что Международный конгресс парламентариев в установленном порядке направит в секретариат ТЮРКПА официальное письмо с изложением конкретных механизмов развития сотрудничества. В свою очередь, секретариат ТЮРКПА планирует обратиться к руководителям парламентов государств — членов организации для согласования возможных направлений взаимодействия в различных сферах.

Во встрече также приняли участие заместитель Ггенерального секретаря ТЮРКПА Мухаммет Альпер Хаяли и руководитель протокольной службы Ядигар Маммадов.