Генсек ТЮРКПА провёл встречу с генсеком Совета МПА СНГ

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Хасан 27 января встретился с генеральным секретарём Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ Дмитрием Кобицким.

Встреча состоялась на полях 16-й пленарной сессии Азиатская парламентская ассамблея, проходившей в Манаме (Бахрейн).

Стороны обменялись мнениями об институциональной деятельности ТЮРКПА, реализуемых с 2008 года инициативах и проектах, а также обсудили актуальные региональные и глобальные политические процессы. Особое внимание было уделено роли парламентской дипломатии в реагировании на современные вызовы и содействии урегулированию текущих конфликтов.

Состоялось обсуждение возможных перспектив сотрудничества между ТЮРКПА и Межпарламентской ассамблеей СНГ, включая возможность получения ТЮРКПА статуса наблюдателя при МПА СНГ.

Кобицкий сказал о широких возможностях для расширения взаимодействия в сфере парламентской дипломатии, обмена институциональным опытом и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление мира, безопасности, стабильности и развитие отношений между дружественными государствами. По его словам, дальнейшее сотрудничество между организациями может быть взаимовыгодным.

По итогам встречи стороны договорились развивать взаимодействие между ТЮРКПА и Советом Межпарламентской ассамблеи СНГ по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, а также рассмотреть возможность организации взаимных визитов.

Во встрече приняли участие заместитель генерального секретаря ТЮРКПА Мухаммет Альпер Хаяли и начальник протокольной службы Ядигар Маммадов.